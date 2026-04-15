ବିହାରର ୨୪ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଜୟ ଓ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଶପଥ
Bihar New CM Samrat Choudhary : ବିହାରକୁ ମିଳିଲା ୨୪ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରରେ ବିଜେପିର ଜଣେ ନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଭବନରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।
ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିହାରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (CM) ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଅତା ହସନୈନ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିହାରକୁ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ସହ ଜେଡିୟୁ (JDU) ର ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି।
ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିହାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର (୧୪ ଏପ୍ରିଲ) ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଜେଡିୟୁ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଲେ
ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଦଳ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜେଡିୟୁ ନେତା ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅତା ହସନୈନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି।
ହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ସମେତ ଏନଡିଏ (NDA) ର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ପଞ୍ଚରୂପ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଶପଥ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଭବନ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ନୀତୀଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ
ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, “ମୁଁ ବିହାରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛି। ନିକଟରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ମୋର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଏଠାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ।”