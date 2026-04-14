RJD ରୁ ଆରମ୍ଭ, JD(U) ହୋଇ ଏବେ BJP ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ: ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା!

ବିହାର : ବିଜେପିର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପରେ ବିହାରର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୧୫ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ବିହାରର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା ଶକୁନି ଚୌଧୁରୀ ତାରାପୁରରୁ ୬ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।
ସେ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି) ରୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ସେ ଖାଗରିଆର ପରବତ୍ତା ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାବ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରିଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ଆରଜେଡିରେ ରହିବା ପରେ ସେ ୨୦୧୪ରେ ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍) ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜିତନ୍ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
୨୦୧୭ ମସିହାରେ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟ ଉପ-ସଭାପତି ପରି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ୨୦୨୩ରେ ଦଳର ବିହାର ପ୍ରଦେଶ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ସରକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
