ଦୀପାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ! ସାମସଙ୍ଗର ଏହି ଧାଂସୁ ଫୋନ ଏବେ ଅଧା ଦାମରେ, DSLR ଭଳି କ୍ୟାମେରା

ଦୀପାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ! ସାମସଙ୍ଗର ଏହି ଧାଂସୁ ଫୋନରେ ଏବେ 50%ଡିସକାଉଣ୍ଟ । ଏହା ସହିତ ଦମଦାର DSLR ଭଳି କ୍ୟାମେରା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ Samsung Galaxy S24 FE ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଫୋନଟି ଦୀପାବଳି ସେଲରେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଦାମରେ ମିଳିବ । ଏହି ଫୋନଟି ଏକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଏକ ଦମଦାର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ରିହାତି ସହିତ, ଏହି ଫୋନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ଏବଂ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ EMI ସହିତ କିଣାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଫର ଏବଂ ଫିଚର୍ସଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ…
Samsung Galaxy S24 FE: Flipkart ରେ ଦୀପାବଳୀ ସେଲ୍ ଡିଲ୍ସ
8GB RAM ଏବଂ 128GB ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ Samsung Galaxy S24 FE 5G ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ Flipkart ରୁ ଏହାର ମୂଳ ଲଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ 59,999 ବଦଳରେ 30,999 ରେ କିଣାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ 29,000 ର ସିଧାସଳଖ ରିହାତି। ଏହା ସହିତ, ସମସ୍ତ Flipkart SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ଫୋନରେ 4,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଫୋନରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ EMI ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଫୋନଟିକୁ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ।
Samsung Galaxy S24 FE ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ
Samsung Galaxy S24 FE ରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 1900 nits ର ପିକ ହ୍ବାଇଟନେସ ସହିତ 6.7-ଇଞ୍ଚ ଡାଇନାମିକ୍ AMOLED 2X ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି। ଏହି ଡିସପ୍ଲେ କେବଳ ଏକ ସ୍ମୁଥ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭିଜିବିଲିଟି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Android 14 ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏବଂ Samsung ଏଥିରେ ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ Android ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।
କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ତିନୋଟି ରିୟର କ୍ୟାମେରା ଅଛି: ଏକ 50MP ପ୍ରାଇମାରୀ କ୍ୟାମେରା (OIS ସପୋର୍ଟ ସହିତ), ଏକ 12MP ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍-ଏଙ୍ଗଲ୍ ଲେନ୍ସ, ଏବଂ ଏକ 8MP ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସ। ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଏକ 10MP ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି। ଫୋନଟି 4700mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହା 25W ୱାୟର୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯାହା ଫୋନକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ କରିଥାଏ। ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ 30,000 ବଜେଟରେ ଏହି ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ ହୋଇପାରେ।