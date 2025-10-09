ଏହି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ ଆପଲ୍ ୧୭ ପ୍ରୋର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ଅଛି ଆଇଫୋନ ପରି ଫିଚର, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ…
ମହଙ୍ଗା iPhone କିଣିବାକୁ ନାହିଁ କି ଟଙ୍କା? ଏହି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନରେ ମିଳିବ ସବୁ ସୁବିଧା!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ମାସରେ Apple କସ୍ମିକ୍ କମଳା ରଙ୍ଗରେ iPhone 17 Pro ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଏବେ ଅନ୍ୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, Samsung ତା’ର ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ Galaxy S26 Ultraକୁ କମଳା ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏନେଇ ଖବର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏବେ ଏହାର ଫିଚର, କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ସମୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ନୂଆ ଭର୍ସନ ସହ ଫୋନ୍: Galaxy S26 Ultra ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Galaxy S25 Ultraଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ବର୍ସନ । ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ବୈପର ଚାମ୍ବର ରହିଛି । ଏହାଛଡା ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲାଇଟ୍ ଜେନ୍ 5 ଚିପସେଟ୍ ଦେଇଛି ।
କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର: ଏହି ଫୋନ୍ଟି 6.9 ଇଞ୍ଚର M14 QHD+ CoE ଡାଇନାମିକ୍ AMOLED ଡିସ୍ପ୍ଲେ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏଥିରେ 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ସହିତ 256GB, 512GB ଏବଂ 1TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ।
କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 200MP ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା, 50MP ପେରିସ୍କୋପ୍ ଲେନ୍ସ, 50MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ସେନ୍ସର୍ ଏବଂ 12MP ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସ ରହିବ । ଏହି ଫୋନ 5,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ, ଏହା iPhone 17 Pro ପରି କମଳା ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।
କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ: ସାମସଙ୍ଗର ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ 2026 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ତାରିଖ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ । ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଏହି ଆଣ୍ଡ୍ରୋଏଡ୍ ଫୋନ୍ ଗତ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା iPhone 17 Pro Max ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ।