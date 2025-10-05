ଦୀପାବଳୀ ବଜାର ଘାଣ୍ଟିବ SAMSUNG, ଏକାଥରକେ ଲଞ୍ଚ କଲା ୩ଟି ଦମ୍ଦାର ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ Samsung ଭାରତରେ ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ନୂତନ ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି: Samsung Galaxy A07, Galaxy F07, ଏବଂ Galaxy M07 4G।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 6.7-ଇଞ୍ଚ HD ଡିସ୍ପ୍ଲେ ରହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସମସ୍ତ ମଡେଲ୍ ସମାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ବିକ୍ରୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଭିନ୍ନ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା…
ମୂଲ୍ୟ
Samsung Galaxy A07 4G ର ମୂଲ୍ୟ ₹8,999। ଏହା କଳା, ସବୁଜ ଏବଂ ହାଲୁକା ଭାୟୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ Samsung ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ। Samsung Galaxy F07 4G ର ମୂଲ୍ୟ ₹7,699।
ଏହା କେବଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ Flipkart ରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। Samsung Galaxy M07 4G କେବଳ Amazon ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ₹6,999 ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ତିନୋଟି ଫୋନ୍ ସମାନ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିନ୍ୟାସରେ ଆସିଥାଏ – 4GB RAM ଏବଂ 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଯାହାକୁ microSD କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ।
ଡିଜାଇନ୍
Galaxy A07, F07, ଏବଂ M07 ରେ 6.7-ଇଞ୍ଚ HD+ PLS LCD ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ଯାହା 90Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସମର୍ଥନ କରେ। ଫୋନଗୁଡ଼ିକ IP54 ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ଛିଟାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ।
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍
ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ MediaTek Helio G99 ପ୍ରୋସେସର୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, 4GB RAM ଏବଂ 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି। ଏହି ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ One UI 7 ରେ ଚାଲିଥାଏ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଛଅ ବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ OS ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।
କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍
ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, Galaxy A07, F07, ଏବଂ M07 ରେ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଏକ 50MP ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା (f/1.8 ଆପେର୍ଚର) ଏବଂ ଏକ 2MP ଡେପ୍ଥ ସେନ୍ସର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଏକ 8MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଉପଲବ୍ଧ।
ବ୍ୟାଟେରୀ
ସଂଯୋଗ ପାଇଁ, ତିନୋଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ 4G LTE, Wi-Fi 5, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, GPS, ଏକ USB Type-C ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏକ 3.5mm ହେଡଫୋନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏଥିରେ 25W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଛି।