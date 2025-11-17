ସାମସଙ୍ଗ୍ ନାଁରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ଗାଲାକ୍ସି ଫୋନରେ ରହିଛି ଇସ୍ରାଏଲୀ ସ୍ପାଏୱେୟାର୍, ସତ ଜାଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯିବେ

By Jyotirmayee Das

Samsung Galaxy: ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପ୍ରତ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି । ସାମସଙ୍ଗ ଏହାର ଗାଲାକ୍ସି ଫୋନରେ “କଟାଯାଇ ପାରୁନଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀ ସ୍ପାଏୱେୟାର” ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ୟୁଜର୍ସମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏପରି ଆପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫୋନରେ ଅଛି ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରୁଛି।

ଯେଉଁ ଆପକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା’ର ନାମ ଆପ୍‌କ୍ଲାଉଡ୍। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ ଆପ୍‌ ନୁହେଁ; ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାମସଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍‌ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏହା ଏକ ମାର୍କେଟିଂ ଆପ୍ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍‌ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍‌ରେ ଥିବା ସେହି ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଫୋନରୁ ସେମାନେ ହଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପ୍‌ଟି ଦିନସାରା କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ଆପ୍ କୁ ନେଇ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଛି ।

ଏହି ବିବାଦର ଆରମ୍ଭ SMEX ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନର “ଓପନ୍ ଲେଟରରୁ” ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । SMEX ନିଜକୁ ଏକ ଅଣ-ଲାଭକାରୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାନବାଧିକାର ପାଇଁ କାମ କରେ।

ଚିଠିରେ Samsung କୁ “ଇସ୍ରାଏଲ-ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ BLOATWARE ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସଂସ୍ଥାପନ” ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । AppCloud ତିଆରି କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ ମୂଳତଃ ଇସ୍ରାଏଲ-ଭିତ୍ତିକ ironSource ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ Unity ର ଅଂଶ।

Unity ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗେମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିୟେନ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। SMEX ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଏହା AppCloud ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହା “ସିଷ୍ଟମରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସଂଲଗ୍ନ”। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଅପସାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ରହିବ ନାହିଁ ।

ସିଷ୍ଟମ ଅପଡେଟ୍ ପରେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ରୁଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ୱାରେଣ୍ଟିକୁ ବାତିଲ କରିପାରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

