୩୨ଟି ନା ତାଠାରୁ କମ୍, ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି; ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଜାଣନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଦାନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ, ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଲ କାମ, ଖୁସି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଜୀବନର ଅନେକ ଅଜଣା ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ୩୨ କିମ୍ବା ୩୨ ରୁ କମ୍ ଦାନ୍ତ କ’ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ।

୩୨ ଟି ଦାନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜାଙ୍କ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଦାନ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୩୨ ଟି କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ଦାନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟ୍ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କେତକୁ ସୂଚିତ କରେ।

୩୨ ଟି ଦାନ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ରାଜା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାହସୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଜନ୍ମଗତ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ଅଛି।

ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ, ସ୍ଥିର ଆୟ ଏବଂ ସମାଜରେ ଅପାର ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଚାରୋଟି ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନା ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଥାଏ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୨୮ ରୁ ୩୧ ଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟମଧରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଫଳାଫଳ ଆଶା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପକେଟ୍ କେତେବେଳେ ଖାଲି ଏବଂ କେତେବେଳେ କଷ୍ଟକର ଥାଏ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି।

ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସଂଘର୍ଷରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ, ସର୍ବଦା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଘରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ। ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ସେମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସାଥୀ।

୨୮ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ଦାନ୍ତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ। ସେମାନେ କେବଳ କଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ହାସଲ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଛୋଟ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ଯେତେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ସେତେ ଦୂର ମନେ ହୁଏ।

ଏପରି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଅଧିକ ଖୁସି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ଘର, ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁବିଧା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଯୋଗ୍ୟ।

 

