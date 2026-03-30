Samudrik Shastra: ଜିଭ ଆକାରରେ ଲୁଚିଛି ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ରାଜ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଜିଭ ଥିଲେ ହେବେ କୋଟିପତି…

By Seema Mohapatra

Samudrik Shastra: ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ମାନବ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ହାତର ଆକୃତି ଭବିଷ୍ୟତର ଦର୍ପଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆମ ଜିଭର ଗଠନ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆକୃତି ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସମୟ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଜିଭର ଆକୃତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଗତିପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜିଭ ଜଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଜିଭର ଆକୃତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନେକ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜିଭର ଆକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜାଣିବା।

ନାକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଏକ ଲମ୍ବା ଜିଭ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ;…

IPL ୨୦୨୬ରେ ବାଂଲାଦେଶର ବଡ଼ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ, ଏବେ…

ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜିଭ ତାଙ୍କ ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏପରି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଜୀବନରେ ଅପାର ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଭୌତିକ ସୁଖସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଆନ୍ତି।

ଲାଲ, କୋମଳ ଏବଂ ପତଳା ଜିଭ

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜିଭ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର, ଗଠନରେ କୋମଳ ଏବଂ ଆକୃତିରେ ପତଳା, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନର ଧନବାନ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ଏବଂ ଯକୌଣସି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ, ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ହାସଲ କରନ୍ତି।

 ଏକ ମୁନିଆ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଜିଭ

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜିଭ ଅଗ୍ରଭାଗ ଟିକେ ମୁନିଆ ଏବଂ ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହସ୍ତରେଖା ବିଜ୍ଞାନର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି ଜିଭ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, ଏବଂ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।

ଜିଭ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ

ଜିଭର ଶାରୀରିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜିଭ ନରମ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର, ସେମାନେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଉତ୍ସ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି।

ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର (ଶରୀର ପଠନର ବିଜ୍ଞାନ) ଅନୁସାରେ, ବହୁତ ଅଧିକ ମୋଟା ଜିଭ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ପତଳା ଜିଭ କ’ଣ ସୂଚିତ କରେ?

ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଜିଭର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପତଳା ଜିଭ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ, ଯେତେବେଳେ କୋମଳ ଜିଭ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ନମ୍ର ଏବଂ ମିଶାଣିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ;…

IPL ୨୦୨୬ରେ ବାଂଲାଦେଶର ବଡ଼ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ, ଏବେ…

୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବସି ରହିବା ଧୂମପାନ ଠାରୁ…

ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଇରାନ…

1 of 29,894