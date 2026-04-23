“ସବୁଠି ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ଆଉ ଟଙ୍କା!” : ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମହିଳା
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜବରଦସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୁଲୁଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରୀର ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେବାୟତମାନେ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗିବା ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି।
@Nher_who ନାମକ ଜଣେ ଏକ୍ସ (X) ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ, ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟର ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଏବଂ ନିରାଶାଜନକ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ମହିଳା ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆରତି, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଏପରିକି ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଭଳି ପ୍ରତିଟି ପାହାଚରେ ସେବାୟତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ।
ଭିଡିଓରେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଦୁଃଖଦ ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାରରେ ପରିଣତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଆଇପି (VIP) ଆରତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି।
ମହିଳା ଜଣକ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ସନାତନ ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି (sanatan dharam corrupt hogya hai)”। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି।
ଏହି ଭିଡିଓଟି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ୮୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଥିବା ବେଳେ ୩,୦୦୦ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶହ ଶହ କମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ନେଇ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ତେବେ ତୁମେ ଘରକୁ କିମ୍ବା ମସଜିଦକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା। ତୁମକୁ ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ଡାକିଥିଲା? ପୂଜାରୀ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗିନା ଧରି ଭିକାରୀଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ ବସିଯିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା, ସେଠାରେ ତୁମେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତ।“
“My trip to Jagannath Temple is ruined,these pandits have made religion a tool to make money
They take money from aarti to darshan,even for entering temple, they literally snatch money from you”
This is the reality of how religion has been commercialized by certain people pic.twitter.com/bkVp2Amkdn
— Nehr_who? (@Nher_who) April 22, 2026
ଅନ୍ୟ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଏହି ପଣ୍ଡିତ ବା ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଏମିତି ହୋଇନି। ବସ, ନିଜ ମୁହଁକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କର।“
ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଜଣେ ୟୁଜର କେବଳ ଏତିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ (Brahmanism)।“
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ କମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି: “ଏହି ଝିଅଟି ଜାଣିଶୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବଦନାମ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି! ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡିଓକୁ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇବାର ଏକ ନୀଚ ଉପାୟ ବୋଲି ମନେକରେ!”
“ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଏହି ପଣ୍ଡାମାନେ ଧର୍ମକୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆରତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରିକି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି; ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି।”
କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ପାଇଁ ଧର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ହଟାଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମସଜିଦଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧୀନକୁ ଆଣନ୍ତୁ।”
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛନ୍ତି, “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଏମିତି କେବେ ବି ହୁଏନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ଏହା ପୁଣି ଏକ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ବା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର। @SPPuri1, @CMO_Odisha ଦୟାକରି ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।