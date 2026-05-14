କାନ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସନାତନର ଝଲକ ଦେଖାଇଲେ ଆରତୀ

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: କାନ୍ସ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟରେ ଗାୟିକା ଆରତୀ ଖେତରପାଲ। ତାଙ୍କର ଏହି ଲୁକ୍ସ ଗ୍ଲାମରଠାରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ। କାନ୍ସ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଆରତୀ କେବଳ ଫ୍ୟାଶନ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜ ଆସ୍ଥା ଓ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାସ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ- ୨୦୨୬ରେ ଆରତୀ ଗୋଲଡେନ୍ ଲେହେଙ୍ଗାରେ ନଜର ଆସିଲେ। ସେହି ଲେହେଙ୍ଗାରେ ବୃନ୍ଦାବନର ସୁନ୍ଦର ଆକୃତି ଓ ଧାର୍ମିକ କଳାକୁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ଲେହେଙ୍ଗାରେ ମନ୍ଦିର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଓ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ଝଲକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରେଡ୍ କାର୍ପେଟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦେଶୀ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ଦାଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଓ ୟୁନିକ୍ ଲାଗିଥିଲା।

ଆରତୀ ନିଜ ଲୁକକୁ କେବଳ ପୋଷାକରେ ସୀମିତ ରଖିନଥିଲେ। ସେ ବେକରେ ତୁଳସୀ କଣ୍ଠି ମାଳା ପକାଇଥିଲେ। ଯାହା ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଅଂଶ ମନାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛୋଟ ଭଗବଦ ଗୀତା ଥିଲା। ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ନାମ ଜପ ବାଲା ପୋଟଳି ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ପୋଟଳି ‘ରାମ’ ନାମ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଜ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲୁକ୍ସ ସହ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜୁଏଲେରୀ ଆରତୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ସେ ବେକରେ ଭାରୀ ନେକଲେସ, ମ୍ୟାଚିଂ ଇୟର ରିଙ୍ଗସ୍ ଓ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରେସଲେଟ ପିନ୍ଧି ଥିଲେ। ରେଡ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ ଓ ଖୋଲା ବାଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୂରା ଲୁକ୍ସ କୌଣସି ରୟାଲ ମହାରାଣୀଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା।

ଆରତୀ ଖେତରପାଲ ୨୦୧୮ମସିହାରେ ମିକା ସିଂହଙ୍କ ଗୀତ ‘ସମା’ ମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗ୍ଲାମର ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ଅଲବିଦା କହି ସେ ଭକ୍ତି ଓ ସାଧନା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିଲେ। ସେ ୩୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭଜନ ଶୋ’ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହୁଥିବା ଆରତୀ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଫ୍ୟାଶନ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ନାମ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ‘ଫ୍ୟାଶନ ଓ ଭକ୍ତିର ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ’ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।

ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ଆରତୀଙ୍କ ଏହି ଲୁକକୁ କାନ୍ସର ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୁକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଓ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡିତ କଥାଗୁଡିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଇଂ ଅଛି। ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଦେଶୀ ଅନ୍ଦାଜକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କାନ୍ସରେ ନିଜର ଏହି ଖାସ ଲୁକର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଆରତୀ ଏକ ଲମ୍ବା ଓ ଭାବପ୍ରବଣ କ୍ୟାପ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି।

ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାନ୍ସର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ‘ସନାତନ ଧର୍ମ’କୁ ଗର୍ବର ସହ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା, ଗୁରୁ ଓ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଛି। ଆରତୀ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଆରତୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଝଲସୁ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପବ୍ଲିସିଂ ହାଉସ ଓ ଭାରତୀୟ ଡିଜାଇନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧାର୍ମକୁ ଦୁନିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା ଥିଲା, ଫ୍ୟାଶନ କେବଳ ଗ୍ଲାମର ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ପରିଚୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇବାର ମାଧ୍ୟମ। ଆରତୀଙ୍କ ଏହି ସବୁ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।

