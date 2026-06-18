ହତ୍ୟା ଧମକ ପରେ ନିଜ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେଲେ ସଞ୍ଚିତା; ଅଫେରା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ
ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଚିତା ଉଗଲେ। ସେ କୁମକୁମ ଭାଗ୍ୟ, ସାଜନ ଘର, ଦିଲୱାଲୀ ଦୁଲହା ଲେ ଜାୟେଗୀ ଭଳି ଧାରାବାହିକ ଓ ଛାଭା ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ କାମ ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି
ମୁମ୍ବାଇ: ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗଲେଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିଜର ସହ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।
ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଚିତା ଉଗଲେ। ସେ କୁମକୁମ ଭାଗ୍ୟ, ସାଜନ ଘର, ଦିଲୱାଲୀ ଦୁଲହା ଲେ ଜାୟେଗୀ ଭଳି ଧାରାବାହିକ ଓ ଛାଭା ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ କାମ ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅତି ଦୁଃଖର ମୃତ୍ୟୁ ଗତ ୧୪ ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଲାସୋପାରାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହୋଇଛି। ମାନସିକ ଚାପ ଓ ସହ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଧମକ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରାସ୍ତା ବାଛିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।
କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ଝିଅ: ପରିବାର
ସେପଟେ ସଞ୍ଚିତାଙ୍କ ବାପା ମାଛିନ୍ଦ୍ର ଉଗଲେ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ସେ କରିଛନ୍ତି; ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବେ ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଚଳିତ ରହୁଥିଲେ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକେ ତା’ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ସେ ଘରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକଙ୍କ ଚାପରେ ମୋ’ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ସହ-ଅଭିନେତା ଦେଇଥିଲେ ଧମକ?
ସଞ୍ଚିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷୀ କଞ୍ଜିଲାଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି; ‘ସାଜନ ଘର’ର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ସଞ୍ଚିତା ମାନସିକ ନିର୍ୟାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସହ-ଅଭିନେତା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶର୍ମା ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଚିତାଙ୍କଠାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଉନଥିଲେ। ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ। ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଟର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷୀ କହିଛନ୍ତି।
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସଂଘ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା
ସଞ୍ଚିତା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିନେ ୱର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ସଞ୍ଚିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି। ସଂଗଠନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସଙ୍କୁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କାର୍ୟ୍ୟସ୍ଥଳର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି।