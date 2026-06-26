ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସାହସ ତ ଦେଖ! ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଚେଷ୍ଟା, ଜଣେ ଅଟକ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ରାଜନଗର: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ ଏକ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମାଫିଆମାନେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରାଜନଗର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଆଶିଷ କୁମାର ଜେନା ନିୟମିତ ଚେକିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ହାଇଭା ଟ୍ରକକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ନଅଟକାଇ ସେଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଇଥିଲା।
ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଟିମ୍ ସେହି ଟ୍ରକକୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ ଆସି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ରହି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ଜେନା ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇଭା ଟ୍ରକଟି ଫେରାର୍ ହେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।