ପିରିୟଡ୍ସ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ, ଦିଅ ପ୍ରମାଣ, କପଡା ଖୋଲି ଫଟୋ ଉଠାଅ, ହଙ୍ଗାମା ପରେ ବିବାଦରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି
ପିରିୟଡ୍ସ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ, ଦିଅ ପ୍ରମାଣ, କପଡା ଖୋଲି ଫଟୋ ଉଠାଅ
ହରିୟାଣା: ହରିୟାଣାର ରୋହତକରୁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମହିଳା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପିରିୟଡ୍ସ ଛୁଟି ପ୍ରମାଣ ସ୍ଵରୁପ ପୋଷାକ ଖୋଲି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ତୁମ୍ବିତୋଫାନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାରେ ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
ମହିଳା କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପରେ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅସଦାଚାରଣ କରାଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଏନେଇ ମହିଳା କମିଶନ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପଠାଇଛନ୍ତି।
ପିରିୟଡ୍ସ ପ୍ରମାଣ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣା ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା। ରୋହତକର ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (MDU) ରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା । ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କାମ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସୁପରଭାଇଜର ତାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ । ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଋତୁସ୍ରାବ କଥା କହିବାରୁ ସୁପରଭାଇଜର ତାଙ୍କୁ ପିରିୟଡ୍ସ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ କାଢ଼ି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର: ସୁପରଭାଇଜର ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପୋଷାକ କାଢ଼ି ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଉଠାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ । ଏହି ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର ପରେ, ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଘଟଣାଟି ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ହରିୟାଣା ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରେଣୁ ଭାଟିଆଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଭାଟିଆ ଏହି ମାମଲାରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବର ପ୍ରମାଣ ମାଗିବାଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ।” ମହିଳା କମିଶନ ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ୱତଃ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋହତକର ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୀଡିତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମିଶନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସୁପରଭାଜର୍ ନିଲମ୍ବିତ: ଏହି ବିବାଦ ପରେ, ଉଭୟ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ରୋହତକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହାଜିର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।