ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଧମାକା, ତିନୋଟି ଫିଲ୍ମରୁ କଲେ ୨୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ, ସାଜିଲେ ୨୦୨୬ର ହାଇଏଷ୍ଟ ଗ୍ରସିଂ ଆକ୍ଟର
ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ତିନୋଟି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇସାରିଛି। ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ରେସପନ୍ସ ମିଳିଥାଏ। ସଞ୍ଜୟ ୨୦୨୬ର ହାଇଏଷ୍ଟ ଗ୍ରସିଂ ଆକ୍ଟର ବନିଯାଇଛନ୍ତି।
Sanjay Dutt : ଖଳନାୟକ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଦବଦବା ଆଜିକାଲି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସଞ୍ଜୟ ଏହି ୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକାଦାର କଲେକ୍ସନ କରିସାରିଛି।
ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଚାଇଲା ଧମାଲ
୨୦୨୬ରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ୨୦୦୦ କୋଟିର ଆକଳନ ପାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ୨୦୨୬ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ‘ଧୁରନ୍ଧର ୨’ର ନାମ ସାମିଲ ଅଛି। ‘ଧୁରନ୍ଧର ୨’ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୧୮୩୦.୩୨ କୋଟି ଆୟ କରିଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ କରିଦେଇଛି।
ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଆଦିତ୍ୟ ଧର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରଣବୀର ସିଂହ, ଆର ମାଧବନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ରାକେଶ ବେଦୀ, ଗୌରବ ଗେରାଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର୍ସ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଏବେ ବି ଥିଏଟରରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆୟ କରୁଛି।
ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ‘ଦ ରାଜା ସାବ’। ଏହି ଫିଲ୍ମ ୨୦୬.୫୭ କୋଟି ଆୟ କରିଛି। ଯଦିଓ, ଫିଲ୍ମଟି ଡିଜାଷ୍ଟର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ରେକର୍ଡ ବୁକରେ ୨୦୬ କୋଟିର ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି।
ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ତୃତୀୟ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେଉଛି ‘ରାଜା ଶିବାଜୀ’। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଥିଏଟରରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ୮ ଦିନରେ ୭୨.୩୩ କୋଟି ଆୟ କରିସାରିଲାଣି। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଜେନେଲିଆ ଦେଶମୁଖ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ବିଦ୍ୟା ବାଲାନଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛନ୍ତି।
ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ରେକର୍ଡ
‘ଧୁରନ୍ଧର ୨’- ୧୮୩୦.୩୨ କୋଟି
ରାଜା ଶିବାଜୀ- ୭୨.୩୩ କୋଟି (୮ ଦିନ)
ଦ ରାଜା ସାବ- ୨୦୬.୫୭ କୋଟି
ଟୋଟାଲ- ୨୧୦୯.୨୨ କୋଟି
ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଅପକମିଙ୍ଗ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଏବେ ‘ଆଖିରି ସବାଲ’ ଓ ‘ବାପ୍’ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ‘ଖଳନାୟକ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ’ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ। ସଞ୍ଜୟ ନିଜେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।