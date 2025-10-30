୬୨ ବର୍ଷରେ ବିବାହ କଲେ ବଲିଉଡ ଜଗତର ବାଦଶାହ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରିଥିବା ହିରୋଇନଙ୍କୁ ଦେଲେ ହୃଦୟ!
ନିଜଠୁ ୧୦ ବର୍ଷ ସାନ ହିରୋଇନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଆଗ ଧାଡିର ଅଭିନେତା। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ମଜ୍ଜି ଜାଆନ୍ତି।
“ଆଙ୍ଖୋଁ ଦେଖି” ଫିଲ୍ମ ପରେ ଅଭିନେତା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଭିଡିଓରେ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ସାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହିମା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟତା କ’ଣ?
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ବର ପୋଷାକରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ୬୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ୫୨ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ମହିମା ଏବଂ ୬୨ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଅନନ୍ୟ। ମହିମା ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ଅଂଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପରଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଜଣାଶୁଣା।
ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ:
ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଯୁବ ଦମ୍ପତି ବିବାହ ପୋଷାକରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ମହିମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ଏତେ ଖୁସି ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କଥା କ’ଣ। ମହିମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କି? ନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁବ ଦମ୍ପତି ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି?
ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି:
ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମହିମା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓଟି ନକଲି ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଖବରଟି ମିଛ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଏକ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଫିଲ୍ମଟିର ନାମ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରସାଦ କି ଦୁସରୀ ଶାଦୀ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମହିମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି।