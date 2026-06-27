ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ଝଟ୍କା, ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ୧୬ ବିଧାୟକ!
ସଞ୍ଜୟ ନିରୁପମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିକାଶ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା। ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।"
ମୁମ୍ବାଇ: ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା ଦଳରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ନିରୁପମ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀର ୧୫ ରୁ ୧୬ ଜଣ ବିଧାୟକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଦଳରେ ମିଶିବେ। ନିରୁପମ ଏହାକୁ ନାଗପୁରରେ ଆମର ‘ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିନ୍ଦେଙ୍କ କାମ କରିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ଏଜେଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ନେତା ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିନ୍ଦେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନେତା ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।
କେତେଜଣ ବିଧାୟକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ସଞ୍ଜୟ ନିରୁପମ କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ଏକାଠି ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରୁ ଭରସା ହରାଇଥିଲେ, କାରଣ ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବଙ୍କ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଆଦର୍ଶକୁ ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ସହ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ। ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ୨୦୨୨ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମାତ୍ର ୨୦ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୫ ରୁ ୧୬ ଜଣ ବିଧାୟକ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିଟି କୋଣରୁ ଉଦ୍ଧବ ସେନାର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ପଦ ଛାଡ଼ି ଆମ ଦଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ-ତିନି ଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ମହା ବିକାଶ ଅଘାଡ଼ିର (MVA) ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ୨୩ ରୁ ୨୪ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିଏ କାହା ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ଏବଂ କିଏ ଦଳ ବଦଳାଇବ, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ।
ସେହିଭଳି ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ଜୈସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାରେ କେବଳ ଲୋକ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆମ ପଟୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଦଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହେବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନାଗପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବଡ଼ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ମହା ବିକାଶ ଅଘାଡ଼ିର ତିନୋଟି ଯାକ ଦଳର ଶହ ଶହ ପଦାଧିକାରୀ ଓ କର୍ମୀ ଶିବସେନା (ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ) ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟ ସାମନ୍ତ, ଆଶିଷ ଜୈସୱାଲ ଏବଂ ବିଧାୟକ କୃପାଲ ତୁମାନେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି।