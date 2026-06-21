ଜବାବ ଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ: କହିଲେ- ବାଲାସାହେବଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଶିବସେନାକୁ ଅପମାନ କରାଯାଉଛି
ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି; ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଶିବସେନାକୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି
ମୁମ୍ବାଇ: ଶନିବାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ତେଚ୍ଛା ବାଣ ମାରିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ, ସିନ୍ଦେ ଜୀଙ୍କ ପଛରେ ଶିବସେନା (ସିନ୍ଦେ) ଗୋଷ୍ଠୀ କହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବଞ୍ଚିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶିବସେନା ହୋଇଯାଇଛି। ଶାହାଙ୍କ ଏହି ବୟାନ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚିଇଁକି ଉଠିଛି ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ)। ଆଜି ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁବିଟିର କୁହାଳିଆ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ‘ଟେଷ୍ଟ୍ୟୁବେବି’।
ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି; ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଶିବସେନାକୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ ଯେପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି, ତାହା ମରାଠୀ ଅସ୍ମିତାର ଅପମାନ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ବିଜେପିର ‘ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି’ ଅଟନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଅମିତ ଶାହା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ‘ପିଲା’ ଏବେ ଚାରି ବର୍ଷର ହୋଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି।
ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ଶିବସେନାର ନାମ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମିଳିବା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ କାମ କରୁଥିଲା। ରାଉତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି, ଅମିତ ଶାହା ଏବେ କଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାମଲାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଚାପରେ ଆସି ଦଳର ନାମ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦେଇଛି।
ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏତିକିରେ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅମିତ ଶାହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଉତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ମୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଓ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା। ସେ ଏବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଆଯାଇଛି।
ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି; ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁ ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀ) ସାଂସଦମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେମାନେ ବୈଷୟିକ ଭାବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଂସଦ ଅଟନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମ ବିର୍ଲାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି କହିନାହିଁ।