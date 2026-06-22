“ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଲୁଟୁଛି ନୂଆ ମୋଗଲ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସତ୍ତା ହରାଇବ ସରକାର”, ବିଜେପିକୁ ଛି ଛି କଲେ ସଞ୍ଜୟ

"ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଲୁଟୁଛି ନୂଆ ମୋଗଲ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସତ୍ତା ହରାଇବ ସରକାର"

By Jyotirmayee Das

Sanjay Rout: ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଚଢ଼ାଉ ଚୋରି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଦେଶର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଏହି ମୁଦ୍ଦାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଥା ସପା, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆରଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଜେପିକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସୋମବାର ଶିବସେନା ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କେନ୍ଦ୍ରର ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସରକାର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସତ୍ତାରୁ ବିଦାୟ ନେବ। ବିଜେପିର ‘ନୂଆ ମୋଗଲ’ ମାନେ ହିଁ ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ମନ୍ଦିର ଲୁଟ୍ ଉପରେ ପିଏମ ମୋଦୀ ଚୁପ୍ କାହିଁକି?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର…

ବିପଦରେ ନୀଟ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ପୁଣି ଭାଇରାଲ୍…

ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସବୁବେଳେ ମୋଗଲମାନେ ମନ୍ଦିର ଲୁଟ୍ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତି, ହେଲେ ବିଜେପିର ‘ଗଜନଭୀ’ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି?” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ଲୁଟାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କିମ୍ବା ମହମ୍ମଦ ଗଜନଭୀ ବାହାରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ମୋଗଲ।” ସେ ଏସଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଚାପି ଦିଆଯିବ।

ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଲର

ଶିବସେନାରେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରାଉତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଜଣେ ‘କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଲର’। ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅମିତ ଶାହ ଶିବସେନାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବରବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।”

କିଛି ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ଏବେ ବି ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି

ରବିବାର ଦିନ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ବାଗୀ ସାଂସଦ ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଉତଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଏହି ସାଂସଦମାନେ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅତିକମରେ ଦୁଇଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯଦି ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ତେବେ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ବିଚାର କରିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର…

ବିପଦରେ ନୀଟ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ପୁଣି ଭାଇରାଲ୍…

ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର…

ପଇସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ କି? ଘରର କାନ୍ଥ…

1 of 28,398