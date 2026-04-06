ମ୍ୟାଚ ପରେ କ’ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଙ୍କ ମାଲିକ; ଭିଡ଼ିଓ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ର ମାଲିକ ସଞ୍ଜିବ ଗୋଏଙ୍କା ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ରବିବାର, ୫ ଏପ୍ରିଲରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ରିଷଭ ଏକ ଲଢ଼ୁଆ ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

IPL ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପରେ ମାଲିକ ସଞ୍ଜିବ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୬୦ ରନର ପିଛା କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୫ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟରେ, ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ୫୦ ବଲ୍ ରେ ୬୮ ରନର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳି ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମାଲିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ: ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ବିଜୟୀ ସଟ୍ ମାରିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସର ମାଲିକ ସଞ୍ଜିବ ଗୋଏଙ୍କା ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ।

IPL 2026 ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ରନ୍…

M.S ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ…

ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବିଜୟ ପାଇଁ ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ଭିଡିଓରେ, ସେ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ହସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରାଜୟ ପରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସର ମାଲିକ ସଞ୍ଜିବ ଗୋଏଙ୍କା, ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଲାଙ୍ଗରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଲୋଚନାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।

ଭିଡିଓରେ ଥିବା ଅଡିଓ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କଠୋର ହୋଇପାରେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଏକ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ଅନୁମାନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ବିଜୟ ପରେ ଗୋଏଙ୍କା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି: ଲକ୍ଷ୍ନୌର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପରେ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମାଲିକ ସଞ୍ଜିବ ଗୋଏଙ୍କା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏକ ସିଜିନ୍ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ, ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାମୂହିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଏହି ତିନିଟିର ପ୍ରତିଫଳନ ଥିଲା।

ଅଧିନାୟକ ସ୍ୱର ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏହା ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ସମନ୍ୱୟ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ। ଆମେ ଏଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ।”

 

