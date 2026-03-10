Sanju Samson Captain: ‘ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ହେବେ ଭାରତ ଟି-୨୦ ଟିମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍’; BCCI ନେଇପାରୋ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
'ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ହେବେ ଭାରତ ଟି-୨୦ ଟିମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍’
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଖେଳାଳି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ କରାଯିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପାଖରେ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି
ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ କହିଛନ୍ତି, “ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ହୋଇପାରିବେ। ଜଣେ ଭଲ ଅଧିନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି।” ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଆଉଟ ଅପ୍ ଫର୍ମ ଖେଳାଳି ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯିଏ ବୁଝନ୍ତି ଯେ, ବିଫଳତା ଖେଳର ଏକ ଅଂଶ । ଯଦି ଭଲ ଫିଟନେସ ରୁହେ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ।
ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ, ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଧିନାୟକ ରହିବା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସଞ୍ଜୁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଦଳକୁ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ଭଲ ରହିଛି, ଏବଂ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିପାରିବେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ହଟାଇବା କ’ଣ ଠିକ୍ ହେବ?
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ବର୍ଷ ବୟସ। 2028 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁଦ୍ଧା ସେ 37 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ। 37 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ତଥାପି, ଏହା ତାଙ୍କ ବୟସ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଏବଂ ଫିଟନେସ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହାରାହାରି ଥିଲା।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଡକ୍ ପାଇଁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୩୦.୨୫ ହାରରେ ମାତ୍ର ୨୪୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୩୬ ଥିଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ କାମ କରୁନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ରହିବା କଷ୍ଟକର କରୁଛି, ଅଧିନାୟକ ରହିବା ତ ଦୂରର କଥା। ବିସିସିଆଇ କ’ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା।