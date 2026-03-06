ମୋତେ ନୁହେଁ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର ‘ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍’, କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ସଞ୍ଜୁ
T20 World Cup: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ୪୨ ବଲ୍ ରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ୮୯ ରନ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୟର ସର୍ବାଧିକ ଶ୍ରେୟ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ।
ଏହି ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୁମରାହ ଚାରି ଓଭରରେ ୩୩ ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ୧୮ତମ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ଛଅ ରନ୍ ଦେଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଭାରତ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୫୩ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୪୬ ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା।
ଇନିଂସରେ ଆଠଟି ଚୌକା ଏବଂ ସାତଟି ଛକା ମାରିଥିବା ସାମସନ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ଯାଏ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୋଲର, ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରେ ଥରେ ଆସୁଥିବା ବୋଲର, ଏବଂ ସେ ଆଜି ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।”
ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ସାମସନ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଆମେ ଶେଷ ଓଭରରେ ଏପରି ବୋଲିଂ କରିନଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ମୁଁ ହୁଏତ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ” ।
ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ମୋର ଲୟ ଫେରି ଆସୁଥିବା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା। ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ୱାଙ୍ଖଡେରେ ବହୁତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛୁ, ଏବଂ ଏଠାରେ ପିଛା କରିବା ଟିକେ ସହଜ।”
ସାମସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପିଚ୍ରେ ୨୫୦ ରନର ସ୍କୋର ସମ୍ଭବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଅଭିଷେକଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଆମେ ଯେପରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲୁ, ବିଶେଷକରି ଇଶାନ ଏବଂ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଭାଗୀଦାରୀ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଠାରେ ୨୫୦ ରନର ସ୍କୋର ସମ୍ଭବ। ଆମେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ।”
ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ ୯୭ ରନ୍ କରିଥିବା ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶତକ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, “ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତକ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ; ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖେଳର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଟେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଦିନିକିଆ ଭଳି ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଗତିକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶେଷରେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ରନ୍ କରିବେ।”
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଯେଉଁ ରନ କରିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଦଳ ଏବଂ ମୋ ଦେଶର ବିଜୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିଛି।”