IND vs WI: ବିଜୟ ପରେ ହେଲମେଟ୍ ଫିଙ୍ଗିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଏବେ ଆକ୍ସନ ନେବ କି ICC? ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ…

ବିଜୟ ପରେ ହେଲମେଟ୍ ଫିଙ୍ଗିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଏବେ ଆକ୍ସନ ନେବ କି ICC?

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପରେ ଖୁସି ମନାଇବା ସମୟରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ସାମସନ ବିଜୟୀ ବାଉଣ୍ଡରୀ ମାରିବା ମାତ୍ରେ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପିଚ୍ ଉପରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସଞ୍ଜୁ ତାଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ICC ର ନିୟମ କ?

ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ, ସାମସନ୍ ଅତି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ତାଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ, ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଲମେଟ୍ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଏକ ଭୁଲ, ତେଣୁ ସଞ୍ଜୁ କଣ ଗୁରୁତର ଭୁଲ କରିଥିଲେ କି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ICC ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ICC ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପଡ଼ିଆରେ ହେଲମେଟ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟ୍ ଫିଙ୍ଗିବା ଅନୁଶାସନହୀନତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

T20 World Cup 2026 ବିଜେତାଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ…

Subhadra Yojana: ଖୁସି ଖବର! ଏହି ଦିନ…

ଣ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ?

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ICC ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କିମ୍ବା ଜୋରିମାନା ଲଗାଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଖେଳାଳିମାନେ ଜୋରିମାନା, ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ନିଲମ୍ବନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ICCର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ତଥାପି, ଏହି ବିଷୟରେ ICC ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ICC ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି।

You might also like More from author
More Stories

T20 World Cup 2026 ବିଜେତାଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ…

Subhadra Yojana: ଖୁସି ଖବର! ଏହି ଦିନ…

ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ହୋଇଛି…

ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେପି ଦେବ 3 ପ୍ରାର୍ଥୀ; 5…

1 of 29,273