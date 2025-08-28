(Video) Asia Cup 2025 ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ରୁଦ୍ର ରୂପ ଦେଖାଇଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରେ ପକ୍କା କଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ସାମ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ରେ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ୟାସିଂ ବ୍ୟାଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାମସନ୍ ୨୧ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳି ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ନିଜର ଦାବିକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି।
ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ୨୦୨୫ କେସିଏଲରେ କୋଚି ବ୍ଲୁ ଟାଇଗର୍ସର ଅଂଶ। ଏହି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଭାଇ ସାଲି ସାମସନ୍। ୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର ଦିନ କୋଚି ବ୍ଲୁ ଟାଇଗର୍ସ ଏବଂ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ୍ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କ ଦଳ ୯ ରନ୍ରେ ଜିତିଥିଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ୧୬୭.୫୭ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୩୭ ବଲ୍ରେ ୬୨ ରନ୍ର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ସାମସନ୍ ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୫ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାମସନ୍ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାଚର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ।
୨୧ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏରିଜ୍ କୋଲାମ୍ ସେଲର୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାମସନ୍ ୫୧ ବଲ୍ରେ ୨୩୭.୨୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୧୨୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ୧୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୭ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ସେହିପରି ତ୍ରିସୁର ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାମସନ୍ ୪୬ ବଲ୍ରେ ୮୯ ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୯ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ଏହି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୧ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ
ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ରହିଛି। କେରଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗରେ ସାମସନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଯେପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ସେଥିରୁ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସାମସନଙ୍କୁ ଓପନର ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଡକାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଏସିଆ କପରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି।
Pure, fearless, breathtaking! 🤩
Sanju Samson, take a bow 🙌#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/RAMu1ZkhWi
— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 28, 2025