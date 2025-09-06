ଏକାକୀ କନେଷ୍ଟବଲ ପୁଅ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏଥର କରାଇବ ଏସିଆ କପ ଚାମ୍ପିୟନ, କିଏ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟର…

ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ପୁଅ ଏସିଆ କପରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପକାର୍ଡ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦୁବାଇରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ୱଭାବତଃ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ।

ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ପୁଅ ଏସିଆ କପରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପକାର୍ଡ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟେବଳ ପିତା, ଜଣେ ପୋଲିସ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ। ପୁଅ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ସେହି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପାଇଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ସାମସନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ।

ବାପା ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ
ସାମସନ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କ ପୁଅର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ପରିବାରକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କେରଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ସଞ୍ଜୁଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସାମସନ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଜାରି ରଖିଥିଲେ।

ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପିତା ସାମସନ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ଜଣେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଥିଲେ

ତଥାପି, ସାମସନ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ କେବଳ ଜଣେ ପୋଲିସ ଖେଳାଳି ନଥିଲେ। ବରଂ ସେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପିତା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଖେଳି ଚାଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସଞ୍ଜୁ କ୍ରିକେଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏବଂ ଏବେ ସେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦୁବାଇରେ ଅଛନ୍ତି।

ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ KCLରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ

ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମରେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେରଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ 2025ରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସେ KCL 2025ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ର 5ଟି ଇନିଂସରେ 73.60 ହାରାହାରି 368 ରନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ 1 ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 186.80 ରହିଛି।ଏବେ ଯଦି ଏହି ଫର୍ମ ବଜାୟ ରହେ, ତେବେ ଯଦି ସଂଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ UAE ପିଚ୍‌ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ରନ ବର୍ଷା ହେବାର ଦେଖାଯାଇପାରିବ।

