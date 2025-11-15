କାହିଁକି ଏପରି ପୋଷ୍ଟ କଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ; CSKକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସାମସନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ…

RR ଛାଡିବାରରୁ ଦୁଃଖଭରା ପୋଷ୍ଟ କଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: RR ଦଳ ଛାଡି ଦୁଃଖରେ ସାଞ୍ଜୁ ସାମସନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ୍ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଦୁଃଖ ଭରା ଲେଖା। ସାଥୀଙ୍କୁ ଛାଡି ଦୁଃଖରେ ସାମସନ।କାହିଁକି ଏପରି ଲେଖିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଯଦି ଦେଖିବା ସଞ୍ଜୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଅର୍ଥାତ 2013 ମସିହା ଠାରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଟିମ ପାଇଁ IPL ଖେଳି ଆସିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଥର 2016 ଓ 2017ରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ଯାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ।

ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ସହ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଗାମୀ IPL 2026 ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ CSK ତରଫରୁ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

କଣ କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ: RR ସହ ଥିବା ମୋର ଲମ୍ବା ସଫର ଶେଷ ହୋଇଛି ସତ ମାତ୍ର ଏହି ଦଳ ମୋତେ ଅନେକ କିଛି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଇଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଖେଳି ଆସୁଥିଲି। ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଟିମ ମତେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। RR ମୋର ପରିବାର ଭଳି ଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତେବେ ସବୁ ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ରହିବି @rajasthanroyals ବୋଲି ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବା ପରେ ଫ୍ଯାନ୍ସ ମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

 

ଏହାସହ ସେ କହିଥିଲେ କି ଦିନେ ତାଙ୍କର ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା ଧ୍ବନିଙ୍କ ସହ ଖେଳିବେ ଓ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବେ ଏବେ ତାହା ପୁରଣ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖେଳ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଆଉ ଏବେ ତାହା ସାକାର ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଖୁସି ଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ IPL ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଆଇପିଏଲର 8ମ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ଶୁଟ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯାହାକି ମୋତେ ଦିନେ ସ୍ବପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଥିଲା।

CSKର ବରିଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡର ସାମ କରାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ IPLରେ ଗୋଲାପୀ ଜର୍ସିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜାଡେଜା ତାଙ୍କ IPL କ୍ଯାରିଅର ଭିତରେ CSK ଦଳ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକତ୍ବ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଲିଗ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

 

