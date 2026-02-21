ଅଭିଷେକଙ୍କୁ କ’ଣ କହିଲେ ଗମ୍ଭୀର, ଇଶାନଙ୍କ ସହ ଜୋରଦାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ, ବଦଳିବ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧!

ସଞ୍ଜୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି , ତେବେ ବାହାରେ କିଏ ବସିବ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ରନ୍ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଆଶା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ରହିଛି।

ସୁପର ୮ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଲଗାତାର ବିଫଳତା ପରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ “ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର” ଦେଇଥିଲେ।

ଏବେ କିଛି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗମ୍ଭୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିବେ ଏବଂ ଚାପରେ କିପରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ସ ଦେଇଥିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଫ୍ରିଦି ବଡ଼ ବୟାନ, ବାବର…

ବର୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବ Super-8 ମ୍ୟାଚ, ଏମିତି…

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସୁପର ୮ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୁ। ଏହି ସମୟରେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ଗତ କିଛି ଅଧିବେଶନରେ ସେତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ମନେ ହେଉଥିଲେ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସାମସନ ଖେଳିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଓପନର ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ବିଚାର କରି ସାମସନଙ୍କୁ ଦଳରେ ପୁନର୍ବାର ଅଣାଯାଇପାରେ।

ସଞ୍ଜୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ବାହାରେ କିଏ ବସିବ: ଯଦି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କାହାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନୋଟିରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିଛି।

ଯଦିଓ ତିଲକ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୩୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ କେବଳ ୨୭ ବଲ୍‌ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍‌ ହାର ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି। ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଓପନିଂ ବଦଳରେ ଏକ ନୂତନ ଭୂମିକାରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଫ୍ରିଦି ବଡ଼ ବୟାନ, ବାବର…

ବର୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବ Super-8 ମ୍ୟାଚ, ଏମିତି…

ସୁପର ୮ରେ ବଦଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଭିଷେକ…

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିବାଦର ବଡ଼ ଖୁଲାସା,…

1 of 2,731