ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେନି ଅଧିନାୟକ ଯାଦବ! ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ

ହାର ମାନିଲେନି ସଞ୍ଜୁ, କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ଲାନିଂ..

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଖେଳିପାରିବେ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି।

କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୁ ସାହସ ହରାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।

ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଏସିଆ କପରେ ଓପନିଂ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା: ଏସିଆ କପ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ଦଳରେ ଦୁଇଜଣ ୱିକେଟକିପର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନାମ ସଞ୍ଜୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ଜିତେଶ ଶର୍ମା।

ସଞ୍ଜୁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଓପନିଂ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ପଠାଯିବ ବୋଲି ମନେ ହେଉନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିବେ।

ତିଲକ ବର୍ମା ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରୁ ବାହାର ହୋଇଯିବେ। ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ଖେଳୁଥିବା ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଜିତିବେ।

କେରଳ କ୍ରିକେଟ ଲିଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ: ଏସିଆ କପ ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେରଳ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏଥିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କୋଚି ବ୍ଲୁ ଟାଇଗର୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନୁହଁନ୍ତି।

Lower Orderରେ ସାମସନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ଯେ, ସେ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଓପନିଂ କରିବେ ନାହିଁ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ମିଳେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ Lower Orderରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ଏହି କାରଣରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ କେରଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍‌ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସଞ୍ଜୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ନଥିଲେ।

