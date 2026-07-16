ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସଞ୍ଜୁ: କହିଲେ- ମାହି ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି

ସଞ୍ଜୁ ସମସମ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମାହି ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, ସିଏସକେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ପରିବେଶ ଓ ସେଠାରେ ଥିବା ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ବିଶେଷକରି ଋତୁରାଜଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହି ଦଳ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର ଓ ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ କାହିଁକି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଛାଡ଼ିଲେ? କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଲେ? ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ। କହିଲେ, ମାହି ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ‘ଟ୍ରେଡ୍’ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେନ୍ନାଇ ସିଏସ୍‌କେରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଓଷ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସମ୍ କରିଛନ୍ତି; ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଛାଡ଼ିବା ମୋ’ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ତେବେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ଓ ଋତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡଙ୍କ ସହ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍‌ସ(ସିଏସକେ)କୁ ଆସିବା ସହଜ ହେଲା।

ସଞ୍ଜୁ କହିଛନ୍ତି; ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଛାଡ଼ିବା ମୋ’ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ନିଜ ଦଳ ଏବଂ ଏଠାରୁ କେହି ହଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଏହି ଅନୁଭବ ଥିଲା ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମୟ ସୀମିତ ଥାଏ। ଆପଣ ନିଜ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ କହିଲି ଯେ, ଦଳର ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ବିନା ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ବୋଲି ସଞ୍ଜୁ କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବେନି ଭାରତର ଏହି…

ହଠାତ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ODIରୁ…

ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ସିଏସକେକୁ ବାଛିଲେ?: କେରଳର ଏହି କ୍ରିକେଟର କହିଛନ୍ତି; ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମୋ’ ପାଖରେ ଆଉ ଦୁଇ-ତିନୋଟି ବିକଳ୍ପ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ବାଛିଥିଲି। କାରଣ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ମୋ ଖେଳ ଶୈଳୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମେଳ ଖାଉଥିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହଳଦିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ମୋ’ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ବୋଲି ସଞ୍ଜୁ ସାମସମ୍ କହିଛନ୍ତି।

ସଞ୍ଜୁ ସମସମ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମାହି ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, ସିଏସକେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ପରିବେଶ ଓ ସେଠାରେ ଥିବା ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ବିଶେଷକରି ଋତୁରାଜଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହି ଦଳ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲି। ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କଠାରୁ ସିଏସକେ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ଶୁଣିଥିଲି, ସେଥିରୁ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଖେଳ ଶୈଳୀ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବେନି ଭାରତର ଏହି…

ହଠାତ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ODIରୁ…

ଦ୍ୱିତୀୟ ODI ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କୁ…

IND-ENG 2nd ODI: ବଦଳିଲା ସମୟ, ଜାଣନ୍ତୁ…

1 of 2,999