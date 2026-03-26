CSK ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିବେ ସଞ୍ଜୁ, ଖୁଲାସା କଲେ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ, କହିଲେ କିଏ ହେବ ପାର୍ଟନର
ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ସହ ଏହି ଖେଳାଳି କରିବେ ଓପନିଂ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଦଳ BCCI ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ; ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଦଳ ପାଇଁ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ।
CSK ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଧୋନିଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି।
ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଉପସ୍ଥାପକ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆପଣ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି – ଆପଣ କେବଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାଇବୁ।
କିନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିପାରିବେ। ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ? ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ? କିମ୍ବା ହୁଏତ ଋତୁରାଜ ଏବଂ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ? କିଏ ଓପନିଂ କରିବେ?”
ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା CSKର ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି:
ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୨୦୨୬ IPLରେ CSK ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିବେ। ସଞ୍ଜୁ ୨୦୨୬ T-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଓପନର ଭାବରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ, ସେ IPLରେ ସେହି ଫର୍ମ ବହନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ କେଉଁ କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ – ସେ କ’ଣ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ, ନା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବେ?
ଉର୍ଭିଲ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ ଦୁବେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ; CSK ତାଙ୍କୁ ୧୪.୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଧୋନି ଷଷ୍ଠ କିମ୍ବା ସାତ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।