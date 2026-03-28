ରାଜସ୍ଥାନର ଅଧିନାୟକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ CSK ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ! ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୋମବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳ ଗୌହାଟିରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଷ୍ଟାର ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ସାମସମନ ଯିଏ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରିୟର ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ କିଛି ସିଜନରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ।
ଏହା ସହିତ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ସେ ଗତ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ପୋଷଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ ସତ ହୋଇଛି।
ଅତି କମରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଘଟଣାଟି ଏପରି ମନେ ହେଉଛି।
ଗତ IPL ସିଜିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ତୁଲାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ୨୦୨୫ IPL ପରେ ସେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସଞ୍ଜୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବାବେଳେ, ଚେନ୍ନାଇର ଅଧିନାୟକ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ପ୍ରକାଶନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି।
ଗାୟକୱାଡ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଲେ:
ସୁପର କିଙ୍ଗସର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାମସନଙ୍କ ସହ ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାମସନ CSKରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗାୟକୱାଡ ନିଜେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।
ଗାୟକୱାଡ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, “ସେ (ସଞ୍ଜୁ) ପଚାରିଥିଲେ, ‘ମାହି ଭାଇ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ଏବଂ ଏହା କିପରି ହେବ? ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିନାୟକ ହେବେ କି?’ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି, ‘ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ; ମୋର ଧ୍ୟାନ ଅଧିନାୟକ ହେବା ଉପରେ ନାହିଁ।’
ତା’ପରେ ସେ କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ନିଜକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଅଧିନାୟକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି; ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି।”
ସାମସନ୍ ରାଜସ୍ଥାନରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ:
ଶେଷରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ବଦଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ସିଏସକେର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ସାମ କରାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇଥିଲା।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୨୦୧୩ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୧୭ ସିଜିନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଅଂଶ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା।
ଏହିପରି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସଞ୍ଜୁ ୧୩ ରୁ ୧୧ଟି ସିଜିନ ରାଜସ୍ଥାନ ସହିତ ବିତାଇଥିଲେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ପାଇଁ ୧୪୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।