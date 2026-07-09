ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଫେରାଇ ନେଲେ ନାଁ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରିଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ହାରିସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିଲା।
ଆଉ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଥିବାରୁ, ସିରିଜ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ରିଷ୍ଟଲରେ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏହି ସିରିଜରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଜାଗାରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।
ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେଇଛି। କଥାଟି ହେଉଛି କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ କେରଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ (KCL ୨୦୨୬) ରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ।
ପୂର୍ବରୁ କୋଚି ବ୍ଲୁ ଟାଇଗର୍ ସାମସନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ୧୫୬ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଲାମ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସାମସନ୍ ନିଜେ ନିଲାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗତ ବର୍ଷ, କୋଚି ବ୍ଲୁ ଟାଇଗର୍ସ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ୨୬.୮୦ ଲକ୍ଷରେ କିଣିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ KCL ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି କରିଥିଲା। KCL ୨୦୨୫ ରେ, ସାମସନ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ଇନିଂସରେ ୩୬୮ ରନ କରିଥିଲେ।
ସ୍ପୋର୍ଟଷ୍ଟାର ଅନୁଯାୟୀ, KCL ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଜର ମାଚାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ କେରଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କୋଚି ବ୍ଲୁ ଟାଇଗର୍ସକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ KCLର ତୃତୀୟ ସିଜିନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ, କୋଚି ବ୍ଲୁ ଟାଇଗର୍ସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କେରଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗର ତୃତୀୟ ସିଜିନ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଛି:
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ମୋଟ ମାତ୍ର ଛଅ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ସମ୍ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଦଳକୁ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ସାମସନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।