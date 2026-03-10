୨୫ ମିନିଟର ଫୋନ୍ କଲ୍ ସବୁ ବଦଳାଇଦେଲା… ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, କହିଦେଲେ କିପରି ଫେରିଲେ ଫର୍ମକୁ

ଏହି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଲେ ସଞ୍ଜୁ।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପରେ ସୋମବାର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହିରୋ ଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। କେରଳର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭି. ଶିବଙ୍କୁଟ୍ଟି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ପ୍ରଶଂସକ “ସଞ୍ଜୁ, ସଞ୍ଜୁ!” ନାରାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଫଟାଇଦେଉଥିଲେ।

ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ କିପରି ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ଫେରି ପାଇଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ଏହିପରି ଫର୍ମକୁ ଫେରିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ:

ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ସାମସନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ଫର୍ମ ଫେରିପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସିରିଜରେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଥିଲେ, “ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ୍ ରେ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେହି ପଦ୍ଧତି କାମ କରିନଥିଲା।”

“ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ, ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଫଳାଫଳ ଦେଇ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନୂତନ ଖେଳ ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରିଥିଲି, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।”

ଏକ ୨୫ ମିନିଟର ଫୋନ୍ କଲ୍ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା:

ତାଙ୍କ ଖରାପ ସମୟରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଦେଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କିଛି ସମୟ ଧରି ସଚିନଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। IPL ସମୟରେ ବୈଠକ ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ସବୁଠାରୁ କମ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସଚିନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥିଲା। ସାମସନ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହୃଦୟର ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ।”

“ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର କଷ୍ଟକର ସମୟ, ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାର ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମୋତେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେଇଥିଲା।” ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସଚିନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ।

କ୍ରମାଗତ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ:

ଖରାପ ଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ନଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପାଇଥିଲେ।

ହେଲେ, ସୁପର ୮ରେ ଦଳକୁ ଏହାର କମ୍ବିନେସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏହି ସୁଯୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିରୋ ପାଲଟିଗଲେ, ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୋଟ ୩୨୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ସେ ଫାଇନାଲରେ ୮୯ ରନ୍ ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଡୁ-ଅର୍-ଡାଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ପୁଣି ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

