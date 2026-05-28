ବକ୍ରିଦରେ ବଳିକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାରା ଖାନ
ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଇଦରେ କୁରବାନୀର ଅସଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୟା, ଦାନ, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଅଭାବୀମାନଙ୍କ ସହ ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିବା
ମୁମ୍ବାଇ: ଆଜି ହେଉଛି ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଅଧା(ବକ୍ରିଦ୍)। ଏହି ଅବସରରେ ଫ୍ୟାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ୍ ଦୁନିଆର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାରା ଖାନ। ଏଥିସହ ପର୍ବକୁ ନେଇ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ବଳିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସାରାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଅଧା କେବଳ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ, ଦୟା ଓ ସମର୍ପଣର ବିଷୟ ଅଟେ।
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଛାଡିଥିବା ଭିଡିଓରେ ସାରା କହିଛନ୍ତି, ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଅଧା କେବଳ ସେଲିବ୍ରେସନ, ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟ ବା ରୀତିନୀତିକୁ ନେଇ ନୁହେଁ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଇମାନର ସ୍ମରଣ କରାଏ। ପୈଗମ୍ବର ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲ୍ଲାହ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସୁଦ୍ଧ ନିୟତ, ହୃଦୟର ପବିତ୍ରତା ଓ ଖୁଦାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିବାର ସାହସ ଶିଖାଏ। ଅଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ମାଂସ ବା ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଲ୍ଲାହ ଆମର ଡର, ଦୟା ଓ ଆଦେଶ ମାନିବାର ନିୟତକୁ ପରଖନ୍ତି।
ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଇଦରେ କୁରବାନୀର ଅସଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୟା, ଦାନ, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଅଭାବୀମାନଙ୍କ ସହ ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିବା। ଏହି ପର୍ବକୁ ଦୟା, ଭୋକିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଶାନ୍ତ ଓ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ସହ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଦ ମୁବାରକ।
ସାରାଙ୍କ ଏହି ଅପିଲକୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗତ ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ବିବାହ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଅଭିନେତା କୃଷ ପାଠକଙ୍କ ସହ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ରୀତି-ରିୱାଜରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ୱାର୍କଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସାରା ଟିଭି ଶୋ ‘ସପନା ବାବୁଲ କା- ବିଦାଇ’ରୁ ଅଭିନୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଗ୍ ବସ୍ ୪ ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ରିଆଲିଟି ଶୋ’ରେ ସେ ଅଲି ମର୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ନିକାହ କରିଥିଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ସାରାଙ୍କ ତଲାକ ହୋଇଯାଇଥିଲା।