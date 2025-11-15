‘Love U’… ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାହା ପାଇଁ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକର ଏମିତି ଲେଖିଲେ? କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଝିଅ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକର ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି।
ତଥାପି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବହୁତ କମ୍। ଏଥର ସାରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା। ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ସାରା “ଲଭ୍ ୟୁ” ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା।
କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ: ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଶନିବାର, ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିଷୟରେ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଅଂଶ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏଥର ମୁମ୍ବାଇ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ରିଲିଜ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ଯୋଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
ଭାଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସାରା: ଏହା ପରେ, ଅର୍ଜୁନ ଏହି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହିତ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଇ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିଲା, ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ମିଳିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସାରାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ସଚିନ ଏବଂ ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ସାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ ଯିବାକୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଏହି ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଲେଖିଥିଲେ, “ଲଭ ୟୁ।”
ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବେ: ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଥିଲା। ସେ ସେହି ସମୟରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖେଳୁଥିଲା।
୨୦୨୫ ମେଗା ନିଲାମରେ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୩୦ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଛି । ଅର୍ଜୁନ IPLରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ କେବଳ ୫ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ମାତ୍ର ୩ ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି।