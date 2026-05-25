ଭତ୍ତା ପାଇଁ ୯୦ ବର୍ଷର ଶାଶୁଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବୋହିଲେ ବୋହୂ; ଚାଲିଲେ ୯ କିମି
ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ଶୂନ୍ଶାନ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା, ପଥୁରିଆ ଓ ଜଙ୍ଗଲି ରାସ୍ତାରେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପିଠିରେ ପକାଇ ଚାଲିଲେ। ପାଦେ ପାଦେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ, ତଥାପ ସେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି
ରାୟପୁର: ସମାଜରେ ଶାଶୁ ଓ ବୋହୂଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ବା ନଜାଣିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ବୋହୂଙ୍କ ବିଷୟରେ କିହିବି, ଯିଏ ନିଜର ୯୦ ବର୍ଷର ଶାଶୁଙ୍କୁ ପିଠିରେ ୯ କିମି ବୋହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଏପରି ଚିତ୍ର ଆସିଛି। ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।
ପୂରା ଘଟଣାଟି ଏମିତି। ସରଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୈନପାଟ କୁନିଆ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁଟି ଜଙ୍ଗଲ ଆର ପାଶ୍ୱର୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ପ୍ରତିମାସ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଗାଁକୁ ଯାଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦେଇଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ସରକାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିରେ କେଁ ପୂରାଇଲେ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲିଗଲେ ଦୁର୍ଗମ ଓ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କେମିତି ଆସିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛିି? ଏହାର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ।
ସିଏ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି. ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଯାଉନଥିବାରୁ ମୈନପାଟ କୁନିଆ ଗାଁ ୯୦ ବର୍ଷିୟା ବୃଦ୍ଧା ଗତ ୪ ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ସୁଖମୁନିଆ ବାଈ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘର ଚଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ କଣ କରିବେ କିଛି ଭାବି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ନିଜ ପିଠିକୁ ଭରସା କଲେ ସୁଖମୁନିଆ ବାଈ।
ଶାଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପିଠିରେ ନାଉପଚା କରିଥିଲେ ସୁଖମୁନିଆ ବାଈ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚାଲିବା। ଟାଣ ଖରା, ପାଦ ତାତି ଯାଉଛି। ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ଶୂନ୍ଶାନ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା, ପଥୁରିଆ ଓ ଜଙ୍ଗଲି ରାସ୍ତାରେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପିଠିରେ ପକାଇ ଚାଲିଲେ। ପାଦେ ପାଦେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ, ତଥାପ ସେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। ଶାଶୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାଦର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ସହି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୯ କିମିତ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ସୁଖମୁନିଆ ବାଈ ପହଞ୍ଚିଲେ ନର୍ମଦାପୁରରେ। ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶାଖାକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ଶାଶୁଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ, ବାବୁ ଆମ ପଇସା ଦିଅ। ୪ ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇନୁ। ସୁଖମୁନିଆ ବାଈଙ୍କର ଏ ରୂପ ଦେଖି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟିକେ ହଡବଡେଇ ଯାଇଥିଲେ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସୁଖମୁନିଆ ବାଈଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ୪ ମାସ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା।
ମାମଲାରେ ନର୍ମଦାପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ପରିଚାଳକ ମିର୍ଜା ଅଲତାଫ୍ ବେଗ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୈନପାଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ପେନସନ ଦେବା ପାଇଁ ୮ ଜଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପରିବାର ଲୋକେ ଏହି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା।