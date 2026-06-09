ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମ୍‌ସି ସାଂସଦ ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ

ଟିଏମ୍‌ସିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି; ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ମାତ୍ରେ ଦଳ ଏଭଳି ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍‌ସି) ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସେ ଏନଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗତ ୧୭ ବର୍ଷ ହେଲା ଦଳରେ ଅଛି। ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ହେଲେ କେହି ଶୁଣିଲେନାହିଁ। ଏପରିକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ।

ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅନେକ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେହି କାମର ପ୍ରଭାବ ‘ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ନୀତି’ ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷାନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି ବୋଲି ଶତାବ୍ଦୀ କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନିଜ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲା ଲୁଚାଇ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ…

ଆରବ ସାଗର ଗଭୀର ପାଣି ତଳେ ଓମାନରୁ ଗୁଜରାଟକୁ…

ସେ କହିଛନ୍ତି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଜଣେ ବଡ଼ ରାଜନେତା। ତଥାପି ସେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ କେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ସତର୍କ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି?

ଟିଏମ୍‌ସିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି; ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ମାତ୍ରେ ଦଳ ଏଭଳି ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୋର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ। ମୁଁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ କେବେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।

ନିଜର ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଏନଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ନିଜ ଲୋକ ଓ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ଏକ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ରହି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗଲର ବିକାଶ କରିବି।

ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ରାଜନେତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ରାଜନୀତି ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାମ। ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପରେ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ନିଜ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲା ଲୁଚାଇ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ…

ଆରବ ସାଗର ଗଭୀର ପାଣି ତଳେ ଓମାନରୁ ଗୁଜରାଟକୁ…

ମାନିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ…

RBI ଛାଟ ପରେ ସୁଧୁରୁଛି Paytm; ୬ ମାସରେ…

1 of 17,227