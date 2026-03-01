ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ, ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଧୁଆଁ ହିଁ ଧୁଆଁ
Iran-Israel War: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଖବରକାଗଜ ଇରାନରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶନିବାର ଦିନ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣର ସଠିକତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି।
ତେହେରାନରେ ଖାମେନିଙ୍କ ଘର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି
ୱାଶିଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ସେୟାର କରିଛି। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରୁ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଧ୍ଵସଂ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିରେ ତେହେରାନରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପରିସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।”
ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଟାର୍ଗେଟର ପରିମାଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି
ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ରମଣର ପରିମାଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ଇରାନର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକ୍ରମଣରୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଉଠିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଖାମେନି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋ
ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ଥିବା ଖାମେନିଙ୍କ ପରିସରର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଫଟୋଟି ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋଟି ଆକ୍ରମଣ ପରର ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ୨୮, ୨୦୨୬ ର । ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ତେହେରାନରେ ଥିବା ଖାମେନିଙ୍କ ପରିସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କଳା ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି।