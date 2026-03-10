ଅପରେଶନ୍ ସିନ୍ଦୂର ବେଳେ ଯେଉଁ ଏୟାରବେସକୁ ଧ୍ଵଂସ କରିଥିଲା ଭାରତ, ତାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରି ପାରୁନି ପାକିସ୍ତାନ
Pakistan Demolished Murid Airbase: ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର କ୍ଷତ ଏବେ ବି ପାକିସ୍ତାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ମୁରିଦ ଏୟାରବେସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ କୋଠାଟିକୁ ମରାମତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ଏହାକୁ ଅସମ୍ଭବ କରିଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ, ସେନାକୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିଲା।
କାହିଁକି ମୁରିଦ ଏୟାରବେସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା?
ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ମୁରିଦ ଏୟାରବେସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କୋଠାକୁ ଏକ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି କୋଠା ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରୋନ ଅପରେସନ ଏବଂ ସାମରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ ଜଡିତ ସିଷ୍ଟମ ଅବସ୍ଥିତ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭୂତଳ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତ ୧୦ ମଇ, ୨୦୨୫ ରାତି ୨ଟାରୁ ସକାଳ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।
ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ମୁରିଦ ଏୟାରବେସ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଏୟାରବେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କୋଠାର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇଥିଲା ଯେ ଆକ୍ରମଣ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା।
କିଛି ମାସ ଧରି ମରାମତି ଜାରି ରହିଥିଲା
ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ କୋଠାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ତାରପାଲିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ ଏତେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ ଖାଲି ମାଟି ଦେଖାଉଛି, ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ସମଗ୍ର ଗଠନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆକ୍ରମଣ କୋଠାକୁ ଗୁରୁତର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଆଧାରରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ମୁରିଦ୍ ଏୟାରବେସର ଏହି କୋଠା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।