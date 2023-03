୬୭ବର୍ଷରେ ଆଖି ବୁଝିଲେ ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଖକ ସତୀଶ କୌଶିକ;ହୃଦଘାତ ମୃତ୍ୟ ଅନୁମାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଜଣାଶୁଣା ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସତୀଶ କୌଶିକଙ୍କର ବୁଧବାର ୬୭ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନୁପମ ଖେର ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସତୀଶ କୌଶିକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସତୀଶ କୌଶିକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନିର୍ମାତା, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ତଥା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଖକ ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୃଦଘାତ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ସତୀଶ କୌଶିକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଅନୁପମ ଖେର ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏହି ଜଗତର ଶେଷ ସତ୍ୟ! ୪୫ ବର୍ଷର ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ ବିରାମ ! ଓମ୍ ଶାନ୍ତି!

ସୂଚନାମୁତାବକ ସତୀଶ କୌଶିକ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନିର୍ମାତା, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ତଥା ସ୍କ୍ରିନ୍ ରାଇଟର୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ବଲିଉଡରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ରେକ୍ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଏଟରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ୧୩ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୫ ରେ ହରିୟାଣାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

जानता हूँ “मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है!” पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त #SatishKaushik के बारे में लिखूँगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्णविराम !! Life will NEVER be the same without you SATISH ! ओम् शांति! 💔💔💔 pic.twitter.com/WC5Yutwvqc

