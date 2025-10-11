ଶନି ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗରୁ କେମିତି ପାଇବେ ତ୍ରାହୀ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚା କରିବେ କେମିତି, ଶନିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳାଇଦେବ ଭାଗ୍ୟ
ଶନିଦେବତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଉଛି ଅପରାଜିତ।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: କଥାରେ ଅଛି ଶନି କୋପିଲେ ତୁମକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ତ୍ରାହୀ ନାହିଁ। ସ୍ୱଂୟ ଭଗବାନ ଶିବକୁ ଶନି ଦେବତା ଛାଡ଼ିନଥିଲେ , ଆମେ ତ ଛାର ମଣିଷ। ଶନି ଦେବତାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା କିମ୍ବା ଶନି କୋପରୁ କିଭଳି ତ୍ରାହି ପାଇବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଯଦି ପ୍ରତି ଶନିବାର ଶନିବଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଶି ତେଲର ଦୀବ ବସାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ପରିବାର ସହ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ଏହା ସହ ଶନିଦେବତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଉଛି ଅପରାଜିତ। ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ।
ଯଦି କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଶନି କୋପ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଶନିଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଭିକାରୀଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ।
ଶନିବାର ଦିନ ନ୍ୟାୟ, କର୍ମ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦେବତା ଭଗବାନ ଶନି ଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଶନି ଦେବଙ୍କୁ ଜଣେ କଠୋର ଗୁରୁ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିୟମିତତାର ସହିତ ଶନି ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତ ବାଧା, ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଗ୍ରହ କ୍ଲେଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି।
ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯଦି କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କ ସାଡେ ସତୀ କିମ୍ବା ଧର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଶନିବାର ଦିନ କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବା, କେଶ କାଟିବା କିମ୍ବା ଶୋଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହ୍ରାସ ପାଏ।
ଶନି ଦେବଙ୍କ ପୂଜା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶନିବାର ଦିନ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପରେ, ସ୍ନାନ କରିବା, ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଓଷ୍ଠ ଗଛ ତଳେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପ ଜାଳିବା। ଶନି ଦେବଙ୍କୁ ନୀଳ ଫୁଲ, ତିଳ, ତେଲ ଏବଂ ଉରଦ ଡାଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ୧୦୮ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଏବଂ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ କଳା କପଡ଼ା, ତିଳ, କିମ୍ବା ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶନି ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆରତୀ କରନ୍ତୁ।