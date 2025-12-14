ନୂଆବର୍ଷରେ ଏହି ରାଶି ଉପରେ ପଡିବ ଶନିଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟି, ରୋଗରେ ପଡିବେ, ପ୍ରବଳ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ, ହୋଇଯିବେ କାଙ୍ଗାଳ, ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର
Saturn Transit: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶନିଦେବତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ଓ କର୍ମଫଳ ପ୍ରଦାତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଶନି ପ୍ରତି ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ରାଶି ପରିବରର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି । ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତି ଗୋଚର-ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
୨୦୨୫ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶନିଦେବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ଯାଇ ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ।ଶନିଦେବ ଏହି ରାଶିରେ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ଯାଏ ରହିବେ । ଏଣୁ ଯେଉଁ ଜାତକର ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଶନି ୨, ୫ ଅଥବା ୯ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୨୦୨୬ରେ ଶନି ମୀନ ରାସିରେ ବସି ଏହି ରାଶି ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ଯାଏ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟି ବନେଇ ରଖିବେ ।ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଷାରଦମାନେ ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚରରେ ୩ ରାଶି ଗୁଡିକୁ ବିଷେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଏହି ରାଶିଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ, କ୍ୟାରିୟର, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ମାମଲାରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଆସିବାକୁ ବାକି ରହିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ଯାଏ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ।
କର୍କଟ ରାଶି: ଶନିଦେବଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଚଳନ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୟରିୟରରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ଅଟକି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟଯାଏ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ ରହିଛି । ଚାକିରି ବଦଳାଇବା କିମ୍ୱା ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା କମ ରହିଛି । ବେପାରରେ ନିବେସ କରିଥିବା ଲୋକମାନହ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଭ ମିଳିବନାହିଁ ।
ବୃଷ ରାଶି: ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର କ୍ୟରିୟର-ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ବହୁତ କମ ମିଳିବ । ଅଫିସରେ ଅଯଥା କଳହ, ପଦୋନ୍ନତିରେ ଅସୁବିଧା ଓ ସମାଲୋଚନା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଚି ହୋଇପାରେ । ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ନିବେଶ ମାମଲା ଗୁଡିକରେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି । ଏହଛଡା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବଢିବା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଙ୍କର ସାଢେସତ ଚାଲିର ଶେଷ ଚରଣ ଜାରି ରହିଛି । ଶନିଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷ ଚାଲି ଯୋଗୁଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ ବଢିଚାଲିବ । ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଚନକ କ୍ଷତି ହେବା ସହ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ । ସ୍ୱସ୍ଥଠୁ ନେଇ ପରିବାର ଯାଏ ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିବ । ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଅଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ।