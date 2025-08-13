ବିଶ୍ବରେ ବିନାଶ ନା ପ୍ରଗତି? ଶନି ବକ୍ରିରେ ବଦଳିଯିବ ପରିସ୍ଥିତି, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘୋଟି ଆସିବ ଅନ୍ଧାର
୧୩ ଜୁଲାଇରୁ ୨୮ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ପ୍ରତିକୂଳ ରହିବେ । ଯାହା ୧୩୮ ଦିନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୋଡ଼ ଆଣିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ୧୩ ଜୁଲାଇରୁ ୨୮ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ପ୍ରତିକୂଳ ରହିବେ । ଯାହା ୧୩୮ ଦିନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୋଡ଼ ଆଣିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ଏବେ ଶନି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କ ଚଳନ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୮ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତିକୂଳରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚାଉଛି। ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ରାଜନୀତିକୁ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋହଲାଇ ଦେବ।
ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଷାଢେସାତ ଥିବା ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ବିଶ୍ୱରେ ରାଜନୈତିକ ଭୂକମ୍ପ, ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶନି ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି । ହୁଏତ ସେ ମୁକୁଟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି।
କାହିଁକି 2025 ଶନି ବକ୍ରି ‘ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ’ ହେବ?
ଏହି ବର୍ଷ ଶନିଙ୍କ ଚଳନକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଶନି ଭିତରୁ କାମ କରୁଛି, ଯାହାର ଫଳାଫଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ ଶନି ଗ୍ରହର ଏହି ଗତିକୁ ଡିକୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା-
Political Drama: ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର Political Thriller ପରି । ହଠାତ୍ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରତିବାଦ, ବିଦ୍ରୋହ।
Economic Rollercoaster: କ୍ରିପ୍ଟୋରୁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ, ପରଦିନ ଭୂମିରେ।
Nature’s Rage: ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ଝଡ଼, ଯେପରି ପୃଥିବୀ ନିଜେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି।
Personal Life Plot Twist: ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଲୁକ୍କାୟିତ ସତ୍ୟ, ସବୁ ସାମ୍ନାରେ!
ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 ରାଶି ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ
1- ମେଷ
କ୍ୟାରିଅର: ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଅବନତି ଉଭୟର ଆଶଙ୍କା।
ଟଙ୍କା: ସ୍ପେକ୍ୟୁଲେଟିଭ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ପ୍ରତିକାର: ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ।
୨. ବିଛା
କ୍ୟାରିଅର: ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ସକ୍ରିୟ।
ଟଙ୍କା: ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ।
ପ୍ରତିକାର: ରାଶି ତେଳ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଦାନ।
୩. କୁମ୍ଭ: ସାଢେସାତର ଶେଷ ସ୍ତର
କ୍ୟାରିଅର: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଟଙ୍କା: ଲୋନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।
ପ୍ରତିକାର: ଶନି ମନ୍ତ୍ର- “ଓମ୍ ଶଂ ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ନମଃ” ଜପ କରନ୍ତୁ।
Global Hotspots, ଶନିଙ୍କ ଚଳନ କେଉଁଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହଙ୍ଗାମା କରିବ?
Middle East: କୂଟନୈତିକ ବ୍ରେକଡାଉନ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି ଏବଂ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୌଡ଼ ହେବ।
Asia: ଚୀନ୍-ଭାରତ ଉତ୍ତେଜନା, ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କେତ। ପାକିସ୍ତାନର ଦୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
Europe: ଆର୍ଥିକ ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲୋକ
–Survival Mode, ଶନିଙ୍କୁ ଏହିପରି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଶନ୍ନ
ଶନିବାର ଦିନ ରାଶି ତେଲ ଦୀପ।
କଳା ପୋଷାକ ଏବଂ ରାଶି ଦାନ କରନ୍ତୁ।
କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଶୀଘ୍ରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
ପୁରୁଣା କର୍ମକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।