ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଶନିଙ୍କ ଗତି ବଦଳିବ, ଏହିସବୁ ରାଶି ଉପରେ ଶନିଙ୍କ କୃପା ରହିବ, ଧନ ବର୍ଷା ହେବ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନି ଦେବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଶନି ଗ୍ରହ ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ ଶନି ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶନି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଶନିଙ୍କ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ଶନି ଗ୍ରହର ଏହି ଗୋଚର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ଗୋଚର ଶୁକ୍ରବାର ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖ ରାତି ୯.୪୯ ରେ ହେବ। ଶନି ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ।
ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ଶନି ଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସଫଳ ହେବ।
ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ।
ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶନିଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କାମ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ସଙ୍କେତ ମିଳିପାରେ।