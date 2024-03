ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ ୨୦୨୪ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ସାତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରୁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର । ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଯୋଡ଼ି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ ୨୦୨୪ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସାତ୍ୱିକସାଇରାଜ ରଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ ଓ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟୀ ଏହି ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ବିଶ୍ୱ ଟୁର ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ସାତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ ଯୋଡ଼ି ୨୦୨୨ରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ ।

ସାତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ ଯୋଡ଼ି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ ଭାବେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ ଟାଇଲ ଜିତିଛନ୍ତି । ସେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଚାଇନିଜ ତାଇପେଇର ଲି ଝେ ହୁଏଇ-ୟାଙ୍କ ପୋ ଏଚସୁଆନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୩୬ ମିନିଟରେ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଫାଇନାଲରେ ୨୧-୧୧, ୨୧,-୧୭ ସେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ।

