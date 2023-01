କଂଗ୍ରେସରେ ହଇଚଇ, ହାତ ଛାଡିଲେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସତ୍ୟ ନାୟକ ଏହି ନାମ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜଗତରେ ଯେତେ ଜଣା ଶୁଣା ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରୁଥିବା ସତ୍ୟ ନାୟକ କଂଗ୍ରେସ ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡିଛନ୍ତି । ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରର ଏକ ଫଟୋ ଛାଡିଛନ୍ତି ।

ସେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୂଲ୍ୟକୁ କେହି ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମୁଁ ବହୁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଛୁ ଯେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ନେଉଛି ।

“ Change is hard, but so is staying somewhere you and your values are not appreciated… with a heavy heart I am resigning from INC. ⁦@SaratPatINC⁩ ⁦@DrAChellaKumar⁩ ⁦@kharge⁩ ⁦@RahulGandhi⁩ pic.twitter.com/2xAGTF8Ecf

— Satya Prakash Nayak (@SatyaPrNayak) January 17, 2023