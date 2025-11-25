ସାଉଦି ଆରବରେ କାହିଁକି ମଦ ବ୍ୟାନ୍ ଥିଲା? ଧର୍ମ ନା ଥିଲା ଅନ୍ୟ କାରଣ?
ଯେଉଁଠିକୁ ଗଲେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଧୋଇଯାଏ ପାପ, ଏବେ ସେହି ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେବ ମଦ । ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହଜ୍ ଏବଂ ଉମରାହ କରିବାକୁ ସାଉଦି ଆରବ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାହା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ହଜ୍ ଏବଂ ଉମରାହ କରିବା ପରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇସଲାମରେ ଯେଉଁ ମଦ ନିଷିଦ୍ଧ ବା ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଦି ଆରବରେ ଦୁଇଟି ନୂତନ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଯୋଜନା ସହିତ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସାଉଦି ଆରବ ଏହାର ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାରର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଟି ନୂତନ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ରିୟାଦରେ ଅଣ-ମୁସଲିମ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଦ ଦୋକାନ ଚୋରାରେ ଖୋଲିବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଖୋଲିବ?
ଧାହରାନ୍ ଏବଂ ଜେଦ୍ଦାରେ ଗୋଟିଏ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ।
ଧାହରାନ୍: ଆରାମକୋ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଷ୍ଟୋର ଯାହା ଅଣ-ମୁସଲିମ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଜେଦ୍ଦା: ଏକ ପୃଥକ ଆଉଟଲେଟ୍ ଯାହା ବନ୍ଦର ସହରରେ ସମ୍ମାନଜନକ କନସଲ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଅଣ-ମୁସଲିମ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ରିୟାଦ୍ ଷ୍ଟୋରର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏବେ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଣ-ମୁସଲିମ ସାଉଦି ପ୍ରିମିୟମ୍ ରେସିଡେନ୍ସି ଧାରକଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରିମିୟମ୍ ରେସିଡେନ୍ସି ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶକ ଏବଂ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ରିୟାଦରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଥିଲା
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋର ରିୟାଦରେ ଖୋଲିଥିଲା। ରିୟାଦ୍ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ, ସାଉଦି ଆରବରେ ମଦ ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ମେଲ, କଳାବଜାର କିମ୍ବା ଘରେ ତିଆରି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ – କୁଏତ୍ ବ୍ୟତୀତ – କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ମଦ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା।
କାହିଁକି ମଦ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା?
ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ପରେ ସାଉଦି ଆରବ 1952 ରେ ମଦ ନିଷେଧ କରିଥିଲା, ଏବଂ ସେବେଠାରୁ କଠୋର ସାମାଜିକ ନିୟମ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଅବଦୁଲାଜିଜଙ୍କ ପୁଅ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା।