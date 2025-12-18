ଶେହବାଜଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା; ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକ, ଏବେ କଡା ଆକ୍ସନ ନେଲେଣି ସବୁ ଦେଶ…

ସାଉଦି ଆରବରୁ ତଡାଖାଇଲେ ୫୬୦୦୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକାରି

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନକୁ ଝଟକା। ବାରଦୁଆର ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଦେଶର ଲୋକେ। ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇ ମାଗୁଛନ୍ତି ଭିକ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଶେହବାଜଙ୍କ ମୁହଁ ଟାଣ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ।

ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ କହିବା ପାଇଁ ରେଡି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନିକଟରେ ଏଭଳି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୁଇ ଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି।

ବିଦେଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ ପାକିସ୍ତାନ ଭିକାରୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଉଦି ଆରବ ଦେଶରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ଯକଳାପରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକ ଲୋକ ଜଡିତ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଯେଉଁଥି ପାଇଁକି ସାଉଦି ଆରବ , ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିସାକୁ କ୍ଯାନସେଲ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଜଣାପଡିଲା କି ସେଠାରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ଯକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକାରି ରହିଛନ୍ତି।

ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶେଷରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ଯକ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡିଛନ୍ତି ସାଉଦି ଆରବିଆ ସରକାର। ୫୬୦୦୦ ପାକିସ୍ତାନ ଭିକାରି ଦେଶରୁ ବାହାରି ଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

ଅନେକ ଲୋକ ଉମରାହ ନାମରେ ବିଦେଶକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେଠାରୁ ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି । କିଏ ଭିକ ମାଗି ଘର ଚଳାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଭିକ ମାଗି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ସାଉଦି ଆରବ।

