Bus Accident: ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା; ୪୨ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, ଆସିଲା ମୃତକଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର
ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪୨ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ । ଆସିଲା ମୃତକଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ ଶାଢେ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ସାଉଦି ଆରବର ମଦିନା ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା । ଉମରା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଏକ ଡିଜେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଅତି କମରେ ୪୨ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବସ୍ରେ ୪୬ ଜଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ୪୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହି ସମୟରେ, ବସ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ତଳେ ଦେଖିପାରିବେ।
1- ଇରଫାନ୍ ଅହମ୍ମଦ
2- ହମିରା ନାଜନିନ୍
3- ସାବିହା ସୁଲତାନା
4- ହମଦନ
5-ଇଜାନ୍
6- ନାସିରୁଦ୍ଦିନ
7- ଉମାଇଜ
8- ମରିୟମ୍ ଫାତିମା
9- ଶେଖ ଜୈନ
10- ମେହେରିଶା
11- ମହମ୍ମଦ
12 ରିଦା ଥରିନ୍
13- ଉଜାୟରୁଦ୍ଦିନ
14- ଅଖତର ବେଗମ୍
15- ଅନିଜ୍ ଫାତିମା
16- ଆମିନା ବେଗମ୍
17- ସାରା ବେଗମ୍
18- ସଲିମ
19- ଶବାନା ବେଗମ୍
20- ହୁଜାଇଫା ଜାଫର
21 – ରିଜୱାନା ବେଗମ୍
22- ସଲାହୁଦ୍ଦିନ
23- ଫାରାନା ସୁଲତାନା
24- ତସ୍ମିଆ ତାରହିନ୍
25- ସନ୍ନା
26- ଅବଦୁଲ ଖରିଦ
27- ଗୋସିଆ ବେଗମ୍
28- ଶାହନାଜ୍
29- ମହମ୍ମଦ ଅଲି
30- ରହମତବି
31- ରହୀମ ଉନିସା
32- ମହମ୍ମଦ ଶୋଏବ
33- ରଇସ୍ ବେଗମ୍
34- ଶାହାଜାହାନ୍
35- ସାରା ମହମ୍ମଦ
36- ମହମ୍ମଦ ମଞ୍ଜୁର
37- ଜାହିନ୍ ବେଗମ
38- ଫରହିନ୍ ବେଗମ
39- ଶୋକତ
40- ଜାକିଆ
41- ପରୱିନ୍ ବେଗମ
42- ମସ୍ତାନ୍
43- ସୋହେଲ୍
44- ଅବଦୁଲ୍ ସୋଏବ୍
45- ମହମ୍ମଦ ମୋଲାନା
46- ଶିରାହାତି
ବସରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ରାତି ପ୍ରାୟ 1:30 ରେ (IST) ମୁଫ୍ରିହାଟରେ ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଶୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଡିଜେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ବସ୍ଟି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖସିଯିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା।
ସହାୟତା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି
ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭବନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରିୟାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବସ୍ରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।
ଜେଦ୍ଦାସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ 24X7 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି।
୮୦୦୨୪୪୦୦୦୩ (ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି)
୦୧୨୨୬୧୪୦୯୩
୦୧୨୬୬୧୪୨୭୬
୦୫୫୬୧୨୨୩୦୧ (ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍)
ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭବନରେ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ବନ୍ଦନା: ମୋବାଇଲ୍: +୯୧ ୯୮୭୧୯ ୯୯୦୪୪
ଚୌଧରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ: ମୋବାଇଲ୍: +୯୧ ୯୯୫୮୩ ୨୨୧୪୩
ରକ୍ଷିତ ନୀଲ: ମୋବାଇଲ୍: +୯୧ ୯୬୪୩୭ ୨୩୧୫୭