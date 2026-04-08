ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ପାଇବେ ୧୫ ଲକ୍ଷ, ସୁଧ ଟଙ୍କାରେ ହେବେ ମାଲାମାଲ୍
Post Office RD Scheme: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ-ଅର୍ଜିତ ଆୟର ଏକ ଅଂଶ ଅଲଗା ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏହି ଯୁଗରେ କେବଳ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତାରେ ନିବେଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଶୂନ୍ୟ ବିପଦ ବହନ କରେ।
ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ (ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆରଡି ଯୋଜନା), ଯାହା କେବଳ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଦୈନିକ ସଞ୍ଚୟକୁ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ କର୍ପସରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଆପଣ କେବଳ ସଂଗୃହିତ ସୁଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୪.୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।
କେବଳ ୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ନିବେଶ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆରଡି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୧୮ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଶାଖାକୁ ଯାଇ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ସହିତ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସରକାର ଏହି ଜମା ଉପରେ ୬.୭% ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଅକାଳ ପୂର୍ବ ଉଠାଣର ସୁବିଧା
ସାଧାରଣତଃ, ଏହି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଜମା ଯୋଜନାର ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ। ଏହା ମଧ୍ୟମକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ । କିନ୍ତୁ ନିବେଶର ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧିରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଯୋଜନା ନିବେଶରେ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତିନି ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ, ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା ଜାରି ରଖିବା କିମ୍ବା ଜମା ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ ଦାବି କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଅଛି।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଋଣ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ
ଡାକଘର RD କେବଳ ଏକ ନିବେଶ ବାହନ ନୁହେଁ; ଏହା କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜମା ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଋଣ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନିୟମିତ ଜମା କରିବା ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ମୋଟ ପାଣ୍ଠିର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଭାବରେ ଉଠାଇପାରିବେ। ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ମହଙ୍ଗା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ତୁଳନାରେ, ଏହି ବିକଳ୍ପଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସୁଲଭ । କାରଣ ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁଧ ମାତ୍ର ୨ ପ୍ରତିଶତ।
ଦୈନିକ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ପାଇବେ ୧୫ ଲକ୍ଷ
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଗଣିତ ଜାଣିବା । ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାରରୁ ପ୍ରତିଦିନ ୩୦୦ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ମାସିକ ସଞ୍ଚୟ ପରିମାଣ ୯୦୦୦ ହେବ। ଏହି ରାଶିକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ (RD) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ନିବେଶ ୫.୪୦ ଲକ୍ଷ ହେବ । ସଂଗୃହିତ ସୁଧ ସହିତ, ଏହି ପାଣ୍ଠି ୬ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ନିବେଶକୁ ବନ୍ଦ ନକରି ଏହାକୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି ତେବେ ମୋଟ ୧୦ ବର୍ଷ ନିବେଶ ଅବଧି ହେବ । ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମା କରାଯାଇଥିବା ମୂଳ ରାଶି ୧୦,୮୦,୦୦୦ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦଶ ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଆପଣ ୧୫,୨୦,୮୮୯ର ଏକକାଳୀନ ପରିପକ୍ୱତା ରାଶି ପାଇବେ। ଏହି ମୋଟ ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ, ୪,୪୦,୮୮୯ କେବଳ ଅର୍ଜିତ ସୁଧରୁ ଗଠିତ ହେବ।