QR ମେନୁରୁ ନମ୍ବର ନେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମେସେଜ୍ କଲେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ!

ପୁଣେର ଜଣେ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ କ୍ୟୁଆର୍-କୋଡ୍ (QR-code) ମେନୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘଟଣାଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା, ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣେର ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ପରେ ସେଠାକାର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମେସେଜ୍ ପାଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ କ୍ୟୁଆର୍-କୋଡ୍ (QR-code) ମେନୁ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଡରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା କେତେ ସହଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଓ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ଋଷିକା ଦତ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଗତ ଅପ୍ରେଲ ୨୮ ତାରିଖରେ ପୁଣେର ଏଫ୍.ସି. ରୋଡ୍‌ରେ ଥିବା ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଋଷିକାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେହି ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ମେସେଜ୍ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମେସେଜ୍ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ସେହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାକୁ ସେ ଦିନବେଳେ ଯାଇଥିଲେ। ଋଷିକା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ଅର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାକାର କ୍ୟୁଆର୍-କୋଡ୍ ମେନୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ସ୍କାନ୍ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଉକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଜଣକ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିନେଇଥିଲେ।

ସେ ସେହି ଚାଟିଂର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ତାଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟସ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିରକ୍ତ ଓ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରି ଋଷିକା ତୁରନ୍ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶାଖାରୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଟର୍ମିନେସନ୍ ଲେଟର (ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବାର ପତ୍ର) ମାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାହା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ଏକ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେ ୧୨ ତାରିଖରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଳିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଋଷିକା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା – ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଫ୍.ସି. ରୋଡ୍‌ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭଲ ସମୟ ମିଳିନଥାଏ, ବରଂ ଏମିତି କିଛି ବି ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା କରି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ!!”

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଛି, “ହାଇ ଋଷିକା, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଆମ ନଜରକୁ ଆଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ‘ଏଫ୍.ସି. ରୋଡ୍ ସୋସିଆଲ୍’ (FC Road SOCIAL) ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯାହା ଘଟିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଦୁଃଖିତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଦୌ ଘଟିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଅସହଜ ଲାଗିଲା, ତାହା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ।” ଏହା ସହିତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ “ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ” ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ଠିକ୍ ପରଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ରେଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ହିଁ ସେହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି, “ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୋପନୀୟତା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଏଭଳି କିଛି ନଘଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛୁ।”

ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଡିଜିଟାଲ୍ ଗୋପନୀୟତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଋଷିକାଙ୍କୁ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେୟାର କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ମହିଳା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ୟୁଜର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଅନେକ ମହିଳା ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ମହିଳାଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସାହସ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ସେୟାର କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।” ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ କ୍ୟୁଆର୍-କୋଡ୍ ମେନୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟାପକ ଗୋପନୀୟତା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, “ଡିଜିଟାଲ୍ ଗୋପନୀୟତା ଏକ ମଜାକ୍‌ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ଓଲଟା ପ୍ରତିଶୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଉଟଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ନିୟମାବଳୀ ରହିବା ଉଚିତ।”

କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, “ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଧାସଳଖ ମାମଲା ଦାୟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ।” ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କାଗଜ ମେନୁ ନଥାଏ, ସେଠାରେ ମୁଁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରତି ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।” ସେହିପରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ହଁ, ଏହା ଏବେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ମୁଁ ସତରେ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେବି। କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ୟୁଆର୍ (QR) କୋଡ୍‌ରୁ ବହୁତ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ପାଟି କରି ନିଜ ନମ୍ବର କହିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ। ବିଶେଷ କରି ସେହି ସବୁ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଗେଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ୍‌ରେ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ଏଭଳି ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅନେକ ଖରାପ ମାନସିକତାର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଭଲ ଏବଂ ନିଜ ନମ୍ବର ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପାର୍ଟନରଙ୍କ ନମ୍ବର ସେୟାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।”

